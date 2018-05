Dernière ligne droite avant l'arrivée du contrôle technique renforcé

Le 20 mai approche, et avec lui l'entrée en vigueur du nouveau contrôle technique des véhicules légers. Un contrôle qui va être renforcé, passant de 124 points de contrôle à plus de 400. Les automobilistes réunionnais se pressent dans les centres pour bénéficier des derniers contrôles sous cette forme.



La France est pour le moment le seul pays à appliquer cette directive européenne, qui vise à diminuer le nombre d'accidents sur les routes ainsi que la pollution de l'air.



Ce contrôle renforcé va introduire de nouvelles défaillances dites "critiques", qui vont obliger, en cas de constatation de l'une d'entre elles, le propriétaire d'un véhicule à effectuer une réparation sous 24 heures, contre 2 mois actuellement. Une vignette, valable une journée, sera alors donnée aux automobilistes, le temps qu’ils se rendent dans un garage.



Mais comme tient à le signaler le magazine Le Point, "comme il est assez illusoire d'obtenir de son garagiste le règlement du problème dans un délai aussi court, cela revient à dire qu'au terme de ces vingt-quatre heures, la voiture n'est plus utilisable légalement".



Ce contrôle technique "new look" sera aussi plus long. Le nombre de points à contrôler passera de 123 à 132 et les défauts s'élèveront à 606 (139 défaillances mineures, 340 défaillances majeures et 127 défaillances critiques) contre 453 pour la version actuelle.



Il sera également plus cher. Actuellement, en fonction des types de véhicule et de lieux, le contrôle technique coûte entre 50 et 75 euros pour les véhicules légers essence et de 55 à 85 euros pour les véhicules diesel. Avec le nouveau contrôle technique, les prix risquent de passer du simple au double. Rendez-vous à partir du 20 mai 2018 pour constater la différence.