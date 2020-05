A la Une . Dernière action solidaire du Fan Club PSG Réunion pour Mafate avant le déconfinement Les habitants d’îlet à Malheur et de l’îlet aux Orangers ont bénéficié d’une distribution de denrées alimentaires par le Fan Club PSG Réunion.

Le déconfinement est proche et le Fan Club PSG Réunion va pouvoir se relâcher. Depuis le début du confinement, les supporters du club de la capitale se seront mobilisés pour les habitants de Mafate. Chaque semaine, les ultras parisiens péi ont acheminés des denrées alimentaires aux habitants d’îlet à Malheur et de l’îlet aux Orangers, marquant le point final à une action de solidarité exceptionnelle.



En collaboration avec Mafate Hélicoptères, qui s’est également beaucoup investi pour les mafatais durant le confinement, les supporters du champion de France auront fait une dernière tournée vendredi 8 mai, chacun portant 15kg pendant les 2h30 de marche à l'aller. Depuis le confinement, le fan-club a donc ravitaillé tous les îlets de Mafate au moins une fois avec au total 6 tonnes de produits de 1ère nécessité, des légumes, des produits laitiers et de la viande etc...



Le Fan Club PSG Réunion remercie tous les partenaires et particuliers qui ont soutenu leur action depuis 2 mois.









