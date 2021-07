Dernier soir avant le couvre-feu à 18h

Le compte à rebours est lancé. À partir de ce samedi 31 juillet à 5 heures et jusqu’au lundi 16 août à 5 heures, La Réunion sera sous cloche. Un confinement aménagé sera mis en place de 5 heures à 18 heures et renforcé d’un couvre-feu strict de 18 heures à 5 heures. Ce nouveau couvre-feu est mis en vigueur tous les jours et sur l’ensemble du territoire. Il permet ainsi de limiter les interactions sociales et le brassage des populations.Si vous devez absolument sortir de chez vous, vous devrez vous munir d’une attestation permanente ou temporaire justifiant la raison de votre sortie