Courrier des lecteurs Dérèglement du climat: crise ou opportunité de changement pour La Réunion?

Par Richard Riani, Artiste-recycleur ‘LaKour’ et Candidat-Tête de Liste aux élections régionales - Publié le Lundi 2 Novembre 2020 à 07:04 | Lu 223 fois

Alors que l’île peine à faire sa transition écologique et énergétique, les Réunionnaises et Réunionnais subissent déjà les conséquences du dérèglement climatique. Sécheresse, houles et cyclones plus intenses, insécurité alimentaire : La Réunion connaît depuis plusieurs mois les effets dévastateurs du Réchauffement Climatique. L’eau manque cruellement, notamment dans l’Est : le Grand Étang est à sec, des coupures d’eau et des restrictions sont prévues dans les communes de Saint-André, de Bras-Panon, de La Plaine des Palmistes ou de Salazie.



La politique des petits pas ne suffit plus ! Il nous faut rapidement nous adapter et accélérer le changement vers un MODÈLE 100 % DURABLE & RÉSILIENT.



A la clé, ce sont de nouvelles filières et des milliers d’emplois, de La Recherche-Formation- Innovation dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme l’Énergie, la Bio-économie, l’agriculture responsable, la protection et la valorisation de notre biodiversité, le tourisme durable, l’industrie verte, l’Économie circulaire, sociale et solidaire...



« Sauv le moun pou sauv le mond » La Rényon lé kapab !



Il ne nous manque plus qu’une volonté politique. C’est pourquoi je m’engage, en tant que citoyen candidat aux élections régionales de 2021 (ou 2022) à mettre l’EMPLOI et le CLIMAT au coeur de mon action pour nos jeunes et moins jeunes, pour les personnes privées d’un salaire comme pour tous les travailleurs, pou nou minm et les générations futures.





Publicité Publicité