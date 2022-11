Mayotte Dérèglement climatique : Situation alarmante à Mayotte

Les îles font partie des territoires les plus exposés aux conséquences de ce réchauffement. Entre la hausse de température, ainsi qu’une augmentation du niveau de la mer depuis 2015, les experts tirent la sonnette d’alarme. Par L.S. - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 09:42

La situation liée au réchauffement climatique à Mayotte est alarmante, prévient le géographe Saïd Hachim. Il explique observer une intensification et une accélération du changement climatique.



Interrogé par Mayotte 1ère, ce dernier affirme : "À Mayotte, les conséquences du changement ne correspondent plus aux projections lointaines du GIEC, à l’horizon 2100. Venez observer à Bandrélé des habitations à la merci de la mer en raison de la montée rapide des eaux, des baobabs centenaires livrent leur dernier combat face à la mer à Sakouli et à Mtsamoudou. Une plante unique au monde, le Nahmoulana, le foetidia Comenrensis, découverte seulement en 2011, est en danger critique d’extinction."



En 2015 déjà, les météorologues de Mayotte constataient une hausse de température de 1,5% en 10 ans sur l’île, ainsi qu’une augmentation du niveau de la mer de 5 cm sur la même période.