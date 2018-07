Dérapages à répétition ou la vie politique française

Les déclarations ineptes, démagogiques et souvent honteuses sont on ne peut plus fréquentes au sein de la classe politique française. Et lorsqu'on croit avoir touché le fond, on tombe ensuite encore plus bas. Si Jean-Luc Mélenchon, Jean-Marie Le Pen et Danièle Obono peuvent être considérés comme des maîtres absolus en la matière, beaucoup d'autres ont également eu leur lot de dérapages édifiants : Olivier Besancenot, Christine Boutin, Clémentine Autain, Cécile Duflot, Marine Le Pen, Gérard Filoche, Nadine Morano, Noël Mamère, voire Benoît Hamon ou Nicolas Sarkozy...



On pourrait même ajouter Emmanuel Macron, qui se présente comme un rempart contre le populisme, mais dont certaines déclarations sont pour le moins inconsidérées, a fortiori chez un président prétendument "jupitérien". Ceux qui croyaient qu'il allait redorer le blason de la fonction présidentielle, fort dégradé sous les deux précédents quinquennats, ont décidément de quoi déchanter.



Les dérapages à répétition de notre classe politique finissent par provoquer l'écoeurement, et laissent de profondes traces nocives dans notre (fragile) démocratie :

"Toute l'eau de la mer ne suffirait pas à laver une tache de sang intellectuelle." (Lautréamont)