Député Mansour Kamardine: A Mayotte c’est un tsunami et non une vague qui arrive

Mayotte c’est un tsunami et non une vague qui arrive

L’Etat doit immédiatement prendre 3 décisions pour éviter le pire



Le scénario catastrophe se confirme pour Mayotte : multiplication par 10 des cas avérés en une semaine à compter de la 1ere détection le 14 mars, doublement des cas avérés dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 mars, annonce d’une « sous-estimation forte du nombre de cas » par l’Agence régionale de santé le 23 mars. Les projections des praticiens hospitaliers établissent malheureusement une inadéquation extrême entre l’offre de soins et les besoins dans moins d’une semaine.



Trois fois moins bien équipée que La Réunion par habitant, elle-même sous équipée par rapport à la métropole, Mayotte n’est pourvue que de 16 lits de réanimation pour ses 400 000 habitants. Le personnel soignant, notoirement insuffisant en nombre hors crise, est déjà touché par l’épidémie (3 médecins dont 1 actuellement hospitalisé) ce qui laisse craindre une baisse rapide des capacités humaines du centre hospitalier.



Ce n’est pas une vague qu’attend Mayotte mais un tsunami.



C’est pourquoi il est vital que le gouvernement prenne des mesures d’urgence absolue :

L'envoi d'un avion-cargo chargé d'équipements de sécurité sanitaire couvrant les besoins sur deux mois, de matériel de respiration, de tests rapides de détection en nombre, de stocks de précaution en chloroquine avec intégration de Mayotte dans l'essai randomisé contrôlé national ;

L'envoi du porte-hélicoptère Le Mistral avec ses 69 lits médicalisés qui croise actuellement dans l'Océan indien, frère jumeau du navire Le Tonnerre utilisé en Corse ;

L'envoi de renfort de force de l'ordre pour prévenir une vague migratoire et prévenir les troubles prévisibles à l'ordre public.

L’inertie du gouvernement, son refus de prendre les mesures qui s’imposent serait une non-assistance caractérisée à île en danger.





Mansour Kamardine

Député LR de Mayotte



