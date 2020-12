Depuis les incendies, sa chauffe entre les associations de Mafate

Mais, sans aucune concertation avec les habitants, une décision a été prise par l’ARS de déplacer provisoirement la pharmacie et les dossiers médicaux strictement confidentiels dans un gite, pour une durée d'un an et 3500€ par mois, selon un tout nouveau collectif opposé à ce transfert.





Ce collectif compte donc mener une manifestation pour faire entendre leur revendication.



Toujours selon ce collectif, une réunion a été organisée avec les instances concernées, cependant, une seule association était présente ce jour-là. Problème, le président de cette association s’avère être le propriétaire du Gîte où sera installé le nouveau dispensaire durant les mois à venir.



Ces Mafatais dénoncent le fait que cette association soit la seule à être au courant des décisions à venir.



Ils demandent donc que les dossiers soient transférés au dispensaire d’Ilet aux Orangers.