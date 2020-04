Rubrique sponsorisée Depuis La Réunion, un jackpot Mega Millions de 174 millions de dollars à gagner !





Les plus grandes loteries du monde accessibles en un clic



Le Powerball (2016) et le Mega Millions (2018) sont les deux monstres sacrés de la loterie américaine qui proposent des prix de plus de 1,5 milliards de dollars. Il fut un temps où pour jouer il fallait faire le déplacement : une époque révolue!



Les jackpots américains peuvent être simplement colossaux... Accessibles maintenant à La Réunion grâce aux nouvelles technologies, les loteries américaines, et actuellement le Mega Millions et son jackpot de 174 millions $, ne sont plus réservées qu'aux joueurs américains !Le Powerball (2016) et le Mega Millions (2018) sont les deux monstres sacrés de la loterie américaine qui proposent des prix de plus de 1,5 milliards de dollars. Il fut un temps où pour jouer il fallait faire le déplacement : une époque révolue!Aujourd'hui, il est possible de jouer aux principales loteries du monde en ligne sans quitter son foyer depuis La Réunion. En effet, theLotter.com, le premier service d'achat de billets de loterie au monde, permet de jouer légalement et en toute sécurité aux loteries comme le Mega Millions.

Les règles du Mega Millions Pour jouer à la loterie Mega Millions US, vous devez choisir cinq numéros principaux sur une gamme allant de 1 à 75, ainsi qu'un Mega Ball, à choisir entre 1 et 25.



Vous pouvez également remporter des prix considérables de 1 million de dollars minimum en devinant uniquement 5 numéros… Les tirages de loterie ont lieu les mardis et vendredis à 23 h 00, heure normale de l'Est (HNE).



Comment jouer à la loterie en ligne à La Réunion?



Jouer en ligne au Mega Millions est simplissime. Il vous suffit de vous inscrire sur le site de



Les représentants locaux du service aux États-Unis achèteront un billet de loterie officiel en votre nom. Ainsi, le billet est acheté aux Etats-Unis ET conservé aux Etats-Unis, répondant aux réglementations de la loterie américaine. En cas de gain, aucune commission n’est prélevée par le site, le service étant financé par un prix du billet un peu plus élevé – il est cependant conseillé de vérifier les taxes en vigueur aux États-Unis et dans votre pays de résidence...



Une Réunionnaise a gagné 50 000 euros à une Tombola espagnole



theLotter est sur le marché depuis près de 20 ans, et a payé près de 100 millions de dollars à ses joueurs. Parmi les gagnants, figure une Réunionnaise, MG, qui a gagné, en décembre 2019, 50 000 euros à une Tombola espagnole ! La plus grande gagnante du site est une retraitée panaméenne,



