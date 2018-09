Dépression tropicale: "Il n'y a rien d'alarmant"

Une dépression tropicale navigue autour de nos côtes depuis vendredi. Jacques Ecormier, prévisionniste chez Météo France Réunion nous rassure sur ce phénomène.



"Il n'y a rien d'alarmant, il n'y a aucun risque pour La Réunion", dit-il. Il nous confie également qu'un phénomène de ce type est arrivé en plein mois de juillet en 2016.



La dépression tropicale devrait se dissiper d'ici 48 heures, voire 72 heures. "Mais même si elle descend vers le Sud, il n'y aura plus suffisamment d'énergie dans l'air pour avoir un impact sur notre île", souligne-t-il.



Jacques Ecormier nous précise qu'il n'y a pour le moment aucun signe de pluie et que les précipitations seront normales pour un mois de septembre. "Le temps sera également sec ces prochains jours car les nuages ne seront pas plus hauts que 1300 mètres", explique-t-il.