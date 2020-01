Dépression tropicale : Fermeture de l'aéroport de Maurice ce soir, Air Austral fait le point sur ses vols

Air Austral fait le point ce vendredi après-midi sur l'annulation de certains vols en raison de l'annonce de la fermeture de l'aéroport de Plaisance à Maurice à 19H :



Selon les dernières informations officielles obtenues des autorités compétentes et compte tenu des conditions météorologiques en vigueur actuellement à l'île Maurice, les autorités de l'île Maurice ont pris la décision de fermer totalement l'aéroport de Plaisance, et ce dès ce vendredi 24 janvier 2020, 19h00 heure locale.



L'heure de ré-ouverture est à ce stade envisagée demain, samedi 25 janvier 2020 à partir de 10h00 heure locale.



En conséquences, la compagnie Air Austral se voit contrainte de procéder à l'annulation des vols suivants :



Réunion - Maurice :



* Le vol UU102 du samedi 25 janvier 2020 prévu à 07h00 est annulé.

Les passagers sont reportés sur le vol UU104 du même jour. Décollage prévu à 11h30 heure locale





Maurice - Réunion :



* Le vol UU103 du samedi 25 janvier 2020 prévu à 08h30 est annulé.

Les passagers sont reportés sur le vol UU105 du même jour. Décollage prévu à 13h35 heure locale





Les passagers impactés seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral par SMS et/ou E-mail.



Durant toute la phase cyclonique, la compagnie reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution. Son centre opérationnel de contrôle restera actif et assurera une veille permanente, afin de garantir des conditions optimales de reprise d’activité et limiter au maximum l’impact des perturbations.