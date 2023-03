A la Une . Dépression tropicale : Dégradation de la météo à La Réunion dans les prochains jours

Une dépression tropicale va transiter au Nord de La Réunion dans les prochains jours. Une dégradation "limitée" des conditions météorologiques est attendue à La Réunion et à Maurice. Par La rédaction - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 12:02

Bulletin du 27 mars à 10h25 locales de La Réunion (09h25 locales de Mayotte) :

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.

La zone perturbée suivie depuis quelques jours au Nord-Est des Mascareignes et qui s'est légèrement intensifiée en dépression tropicale est maintenant suivie par les bulletins du CMRS de la Réunion.

Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

DEPRESSION TROPICALE numéro 9

- Distance des côtes réunionnaises: 945 km au secteur: EST-NORD-EST

- La zone perturbée suivie depuis quelques jours s'est légèrement intensifiée en cours de nuit passée. Son intensité la fait passer le seuil de dépression tropicale.

- Le système 09-20222023 ne devrait s'intensifier significativement en restant au seuil maximal de dépression tropicale et en transitant au nord des Mascareignes.

- Elle ne devrait occasionner qu'une dégradation limitée du temps au cours des prochains jours sur les îles des Mascareignes. Les habitants sont toutefois invités à rester informer.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

- PERTURBATION TROPICALE, Centre positionné le 28/03 à 10h locales, par 17.7 Sud / 62.0 Est.

- DEPRESSION SE COMBLANT, Centre positionné le 29/03 à 10h locales, par 18.0 Sud / 59.7 Est.

- DEPRESSION RESIDUELLE, Centre positionné le 30/03 à 10h locales, par 17.6 Sud / 56.5 Est.

-------------------------------------------------

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

Ce bulletin est à présent terminé.

Prochain bulletin vers 16h, heure de la Réunion (15h, heure de Mayotte).