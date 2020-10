Société Dépression: Un temps humide dans le Sud ce week-end

Météo France explique qu'une dépression non-tropicale se développe loin à l'Est-Sud-Est de La Réunion. Mais les conséquences se font sentir sur l'île. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 08:00 | Lu 1891 fois

Les analystes de Météo France annoncent la présence d'une dépression non-tropicale qui se situe au large à l'Est-Sud-Est de La Réunion. Il ne s'agit pas d'un phénomène cyclonique et se trouve loin de notre île pour l'instant. Mais ce météore impacte les conditions météorologiques de l'île ce week-end. Les températures seront plus basses et des pluies peuvent survenir dans le Sud par moments. Le vent devrait se calmer au fur et à mesure des heures.





