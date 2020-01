Rubrique sponsorisée Dépôts sauvages de déchets du BTP: La CINOR connecte ses déchetteries [Publireportage] Face à la problématique des dépôts sauvages de déchets du BTP sur le domaine public, la CINOR souhaite doter tous les artisans et professionnels utilisant ses déchetteries d’une carte d’abonnement, permettant de faciliter les apports et leur facturation.

A partir du 1er février 2020, les artisans, qui souhaitent utiliser les déchetteries de la CINOR, seront invités à s’inscrire au service Environnement de la Collectivité pour se voir délivrer une carte d’adhérent, valable dans toutes les déchetteries de l’intercommunalité du Nord. L’objectif est multiple : Il permettra à l’artisan de s’identifier par scanne de sa carte, afin de valider ses apports en déchetterie et recevoir en fin d’année sa facturation directement à son domicile. Finies, les démarches pour venir au Siège de la CINOR afin de venir récupérer des tickets prépayés. L’artisan aura une vision, par internet, en temps réel sur son compte utilisateur, de sa consommation de crédits. L’outil informatique permettra de faciliter le geste de l’agent d’accueil qui sera muni d’un simple lecteur de carte pour enregistrer les apports et fluidifier la circulation sur la déchetterie. Plus rapide, plus simple, la mise en réseau du parc de déchetteries offre aussi l’avantage de fiabiliser les données d’exploitation du parc de déchetteries. Le lecteur permettra à l’agent d’accueil de déclencher les vidages de caissons plus rapidement, afin d’éviter les saturations et la rupture de service. La CINOR s’engage ainsi résolument dans l’amélioration qualitative des conditions d’accueil en déchetteries. Par ses investissements, qui représentent plus de 50 000 €ht, la collectivité souhaite encourager encore davantage les apports en déchetteries, qui contribuent au tri sélectif et la valorisation des déchets afin d'éviter le tout-enfouissement.

La CINOR vous accueille du lundi au vendredi :

3 Rue de la Solidarité

97490 Sainte-Clotilde De 8h à 12h et de 13h à 16h (15h45 le vendredi)

LES 2 DECHETTERIES de la CINOR -- SAINTE MARIE

Déchetterie de La Mare

Zone d’activités de la Mare

Tél : 0262 53 03 09

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h / 13h à 18h

et le samedi de 7h30 à 12h / 12h30 à 17h30 Déchetterie les Gaspards

Rue Sarda Garriga

Tél 0262 41 84 60

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h / 13h à 18h

et le samedi de 7h30 à 12h / 12h30 à 17h30

LES 6 DECHETTERIES de la CINOR -- SAINT DENIS

Déchetterie de Bellepierre

Boulevard Gaston-Monerville

Tél : 0262 376 472

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

et le samedi de 7h30 à 17h30



Déchetterie du Moufia- Bois de Nèfles

Chemin Bancoul, le Moufia

Tél : 0262 47 67 13

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

et le samedi de 7h30 à 17h30

Déchetterie de la Bretagne

Chemin Grand-Canal, La Bretagne

Tél : 0262 28 26 92

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

et le samedi de 7h30 à 17h30



Déchetterie de Sainte-Clotilde

Rue des Amaryllis, Sainte-Clotilde

Tél : 0262 97 33 32

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h / 13h à 18h

et le samedi de 7h30 à 12h / 12h30 à 17h30 Déchetterie Cité Hyacinthe

Rue François de Mahy, Sainte-Clotilde

Tél : 0262 29 12 75

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h / 13h à 18h

et le samedi de 7h30 à 12h / 12h30 à 17h30



Déchetterie de la Montagne

Chemin Neuf, La Montagne

Tél : 0262 23 69 06

Du lundi au samedi de 8h à 17h

Le dimanche de 8h à 12h0

LES 3 DECHETTERIES de la CINOR -- SAINTE SUZANNE Déchetterie de la Marine

Rue des Pêcheurs

Tél : 0262 52 39 06

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h / 13h à 18h

et le samedi de 7h30 à 12h / 12h30 à 17h30 Déchetterie Commune Bègue

Chemin Ambroise Croizat – ZA Commune Bègue

Tél 0262 29 86 83

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h / 13h à 18h

et le samedi de 7h30 à 12h / 12h30 à 17h30 Déchetterie de Bagatelle

Rue Éloi Machoro

Tél 0692 34 64 05

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h / 13h à 18h

et le samedi de 7h30 à 12h / 12h30 à 17h30 Zinfos974 Lu 180 fois





Dans la même rubrique : < > Baignade interdite aux Roches Noires Journée Mondiale des Zones Humides 2020