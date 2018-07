Dépôts sauvages à Ste-Suzanne: Des habitants poussent un coup de gueule contre la Cinor

Les riverains du chemin de la cascade et de Mathurine de Sainte Suzanne poussent un coup de gueule contre la Cinor.



"Les dépôts sauvages s'accumulent et ne sont pas enlevé depuis 6 mois alors que plusieurs fois par jour les services de la Cinor ou certains élus passent devant sans rien faire", s'indignent les portes-paroles, Jocelyne Sautron et Christian Picard.



"Les ordures ne sont pas enlevées, les cadavres d’animaux fleurissent dans le quartier, les sauvages qui jettent leurs ordures ne sont pas sanctionnés, pire une politique environnementale inexistante, un laisser faire inadmissible".



Mécontents et en colère, les habitants de ces deux quartiers ont décidés de créer une association et de venir demander des comptes à la Cinor.