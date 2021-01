A la Une ... Dépôts sauvages à Ste-Suzanne : Carcasses de voitures, encombrants et même... animaux

Par N.P - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 17:58

Après avoir lutté pour que le site de la Cascade, la Vigne, cesse d’être le dépotoir de Sainte-Suzanne, l'association brigade nature dénonce à nouveau des dépôts sauvages sur un terrain privé juxtaposant la route.



"Le terrain a été laissé à l’abandon avec des carcasses de voitures et des entreprises peu scrupuleuses et des individus viennent déposer leurs encombrants, abandonner des chiens des chats, et des cadavres d’animaux", explique Nadja Picard, représentant l'association.



"Nous demandons aux autorités d’agir immédiatement pour remettre le site en état et de verbaliser les coupables".