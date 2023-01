A la Une .. Dépôts sauvages à ​Ste-Marie : Une habitante en pétard

Une Sainte-Marienne pousse un coup de gueule contre "les makotes" qui laissent leurs déchets de feux d'artifice en pleine nature. Par NP - Publié le Vendredi 6 Janvier 2023 à 09:49





“C’est une honte. Aucun respect pour les autres, aucun respect pour les gens qui nettoient, nos ripeurs. On appelle ces personnes des makotes”, peste celle qui est tombée face à tas de déchets de feux d’artifice et de pétards abandonnés au Verger à Sainte-Marie.



A noter que si la vente de feux d’artifice est autorisée dans les établissements recevant du public agréé, la préfecture avait rappelé, en amont des fêtes, l’interdiction de lâchers de ballons et de lanternes. Les services de l'Etat avaient invité les Réunionnais à contribuer à la préservation de l’environnement en évitant tout ce qui peut engendrer une pollution des milieux naturels ainsi qu'à limiter les risques d’incendie.



Force est de constater que le message n'a pas trouvé écho chez tout le monde...



