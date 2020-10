A la Une .. Dépôts sauvages: Le compte-rendu hebdomadaire de Band Cochon

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 09:20 | Lu 328 fois

Le compte-rendu de Band Cochons



9 chasseurs cette semaine dont 2 nouveaux : bienvenue à Galois et Isagua 91 photos pour seulement 8 villes Une semaine normale, NON RESPECT DES CALENDRIERS,carcasses Batteries, masques......

- le classement de la semaine ( le tampon et st pierre en tête largement )reflète l'activité des chasseurs et non la propreté ou saleté d'une ville - nous attendons toujours de nouveaux chasseurs dans les villes absentes du classement et qui sont aussi sales que les autres sinon plus -à noter la casud qui regarde ,utilise le site et fait certains nettoyages marqués sur le site https://www.bandcochon.re/ bonne semaine Liste des communes impactées par la traque cette semaine Commune Total Le Tampon 49 Saint-Pierre 24 Saint-Louis 6 La Possession 6 Saint-Denis 2 Entre-Deux 2 Saint-Paul 1 Cilaos 1 Total 91













