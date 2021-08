Dépôts sauvages : L'entreprise retire les déchets à ses frais

La Brigade Intercommunale de l’environnement est intervenue hier matin (03/08/21) sur un point de dépôt non autorisé sur la commune de Saint-Benoît au pied de la borne à verre à l’entrée du chemin ilet DANCLAS dans le secteur de Cratère.



Il a été constaté la présence d’un dépôt non autorisé d’environ 3m3 composé majoritairement de déchets ménagers, huiles de fritures ainsi que du verre.



Une prise de contact téléphonique a eu lieu avec le présumé mis en cause. De par les éléments évoqués, celui-ci a reconnu être le propriétaire des déchets mais que ces déchets avaient été déposés par ses agents sans en être informé au préalable.



Le gérant de la société d’évènementielle s’est excusé du désagrément et accepte de résorber l’ensemble du dépôt à ses dépens. Un rendez-vous a été programmé pour le lendemain.



Ce mercredi 04 aout 2021, le prestataire de collecte HCE, mandaté a procédé à l’évacuation des déchets (coût 320€).



Présent, le gérant de la société a également été contraventionnée d’une amende forfaitaire de 135e .



Afin d’accompagner cette société dans l’élimination des déchets issus de leurs prestations, une réunion de travail sera organisée dès la semaine prochaine avec les services de la CIREST.



N’oublions pas que ce type de dépôt entraine la prolifération des nuisibles, c’est pourquoi, nous rappelons aux usagers que la CIREST exerce une tolérance 0 à ce type d’infraction qui entache l’image de notre territoire.