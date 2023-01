A la Une . Dépôts sauvages : Encore un florilège de batteries cette semaine

Quatre-vingt-quatre photos de dépôts sauvages ont été recensées cette semaine par le site Bandcochon.re. De nombreuses batteries en font encore partie malgré l'impact écologique et sanitaire catastrophique qu'elles représentent. Par N.P - Publié le Samedi 7 Janvier 2023 à 07:04





Cette semaine, 7 villes ont été épinglées par 5 contributeurs qui ont capturé 84 photos. "Se distinguent Saint-Denis avec sa ravine du Chaudron et le Tampon dont la SUDEC est toujours en difficulté après 2 ans de fonctionnement", note Jacques Aulet, à l'initiative du compte-rendu.



"Un florilège de batteries cette semaine comme d'habitude", constate-t-il, consterné.



Petit aperçu avec les commentaires accompagnant les clichés de "cochonneries" :

-Batteries sur le parking, en face de “chez Rosa”



-Bâche plastique (1er plan) & batterie automobile sous un arbre (arrière-plan).



-Non ce n'est pas un site d'enfouissement, mais bien une partie de la Ravine du Chaudron !



-Le parking est en travaux, espérons qu'il n'y ait plus ce paysage à ses abords !



-Avec les dernières pluies à Saint-Denis, les premiers gites larvaires apparaissent : le plastique des bouquets mortuaires non collectés commencent à retenir l'eau de pluie !



-Sac réutilisable abandonné en pleine nature



-D3E & pneu en pleine ravine !



-Désolant paysage au pied des tours LTS du Chaudron : pièces automobiles en tout genre, plastiques, caoutchouc, batteries automobiles... Une seule batterie c'est 7 kg de plomb, j'en ai vu 8 disséminées tout autour de ces HLM, là où jouaient des enfants sans surveillance adulte. Horrible !



-Déchets plastiques dans la ravine du Chaudron, encore et toujours...



-Encore des bidons d'huile de friture dans la Ravine du Chaudron !

Toutes les photos et lieux à retrouver ici