Dépôt sauvage sur la route du Volcan

Je suis un animateur du site Band Cochon, habitant du Tampon.Cette photo a été prise sur le chemin du volcan qui est une des routes les plus touristiques de notre magnifique île.Le dernier ramassage des encombrants dans ce quartier a eu lieu le 18 avril, la photo a été prise le 23 avril, postée le même jour sur le site Band Cochon Un mail a été envoyé le même jour à la CASUD et à la mairie du Tampon avec le lien de cette photo.Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le 30 mai !Nous avons toujours dit que les premiers coupables de ces incivilités sont les cochons (environ10% de lapopulation si j'en crois les commentaires ).Sur certains cas comme celui-ci, si rien ne bouge et si aucune initiative n'est prise en cette période de crise, je pense que l'on peut parler d'incompétence ou d'irresponsabilité de la part de la mairie du Tampon.