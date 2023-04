Dépôt des demandes d’indemnisation "​Sécheresse 2022"

Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer a autorisé l’intervention du fonds de secours pour indemniser les pertes agricoles engendrées par la sécheresse qui a touché La Réunion en 2022.



Le préfet de La Réunion a pris un arrêté, le 3 avril 2023, reconnaissant l’état de calamité agricole sur l’ensemble des communes de l’île et pour toutes les productions agricoles.



Pour la canne, les pertes seront prise en compte après la fin de la prochaine campagne sucrière.



Peuvent bénéficier d’une indemnisation au titre du fonds de secours, les agriculteurs qui ont avoir perdu plus de 13 % du chiffre d’affaires total de l’exploitation et plus de 25 % de la production concernée. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales et avoir déposé une déclaration de surface au titre de la politique agricole commune (PAC).



Les dossiers de demande d’indemnisation sont à retirer, à compter de ce jour, dans les mairies, les points verts de la Chambre d’agriculture, ou auprès des organisations de producteurs.



Les dossiers complets devront être retournés au plus tard le mercredi 10 mai 2023 auprès des mêmes organisations. La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) instruira ensuite les demandes.



Pour tout renseignement, il est possible de contacter la DAAF : 0262 333 621 / 622.