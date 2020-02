Municipales 2020 Dépôt de la liste de Jean-Gaël Anda à la sous-préfecture de St-Pierre



Cette liste est le reflet de notre engagement pour notre ville depuis de nombreuses années. Forts des nombreuses rencontres avec des milliers de Saint-Pierrois, c’est ensemble que nous avons construit le programme qui nous servira de feuille de route, pour notre ville de demain. "Pour Vous, Avec Vous" est le mot d’ordre de cette équipe. La liste constituée sera garante d’une proximité avec les Saint-Pierrois. Des élus disponibles, à l’écoute et au contact permanent des administrés. Jean-Gaël Anda paré pour la dernière ligne droite. C’est avec "enthousiasme" et entouré de ses colistiers, que le conseiller régional, candidat aux élections municipales et communautaires de Saint-Pierre, a déposé hier sa liste à la sous-préfecture de Saint-Pierre. "Une liste de rassemblement avec des personnalités d’horizons variés, ayant en commun le désir de bâtir une ville plus attractive, plus sociale et plus juste, au service de la population", explique JGA. Nicolas Payet Lu 220 fois







