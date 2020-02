Dépôt de la liste "Sainte-Marie, C'est vous !" par Grégoire Cordeboeuf

Candidat à Sainte-Marie lors des prochaines municipales, Grégoire Cordeboeuf a déposé sa liste en préfecture ce vendredi 21 Février. Ce dernier s’est fait un point d'honneur à ce que ses 38 autres colistiers « n'aient jamais été titulaires d'un quelconque mandat politique".



Grégoire Cordeboeuf, qui se présente sous la liste "Sainte-Marie, c'est vous !" et dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 40 ans, est composée de citoyens sainte-mariens issus de tout horizon, "qui se retrouvent derrière le candidat le plus crédible à leurs yeux pour porter les valeurs de la véritable démocratie et partagent l'envie d'un retour à une mairie de proximité".



La plus jeune colistière est une étudiante de 20 ans. Le plus ancien est, quand à lui, âgé lui de 70 ans, à la retraite comme 4 autres colistiers. Le programme de la liste sera présenté durant ces trois prochaines semaines à la population de Sainte-Marie.