Dépôt de gerbes en souvenir des victimes et héros de la déportation à Bois-de-Nèfles

Comme chaque année, le dernier dimanche d’avril est consacré à la Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation à Bois-de-Nèfles Saint-Paul. Une célébration qui nous permet de ne pas oublier une page de notre histoire, marquée par la tragédie des camps de concentration nazis et le courage de ceux qui ont lutté pour la sauvegarde de la dignité humaine.



Pour cette commémoration, habitants du quartier, familles, élus, associations des combattants étaient réunis, en présence de nombreux enfants « indispensables passeurs de mots » souligne Gertrude Carpanin, chargée des relations des armées et associations des anciens combattants.



En cette année où la ville de Saint-Paul célèbre le 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, il est bon de se tourner vers notre passé pour agir aujourd’hui et construire l’avenir de nos enfants.