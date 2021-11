Société Dépôt de déchets au lieu dit "Ti sable" : "Un acte condamnable"

Par NP - Publié le Samedi 20 Novembre 2021 à 07:05

"C’est avec stupéfaction et colère que j’ai appris par médias interposés la gestion de nos encombrants par l’entreprise chargée de la collecte.



Il semblerait que ces déchets soient entreposés à même le sol au mépris des règles environnementales dans un lieu qui demande à être protégé.



Aussi, c'est avec la plus grande fermeté que je condamne cet acte irresponsable et irrespectueux de la population saint-joséphoise et de son Environnement.



Le site de "Ti sable" accueille depuis plusieurs années une déchetterie ainsi qu’une Station d’Épuration. L’aspect environnemental a toujours été au cœur de nos préoccupations.



Nous ne pouvons donc tolérer de telles pratiques.



Aussi, je demande à la CASUD, compétente en matière de collecte des déchets sur notre territoire, de faire toute la lumière sur cette affaire et d’ordonner sans délai au prestataire le ramassage des déchets ainsi que la remise en état du site.



Patrick Lebreton