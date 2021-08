Dépôt d’un préavis de grève des acteurs hospitaliers ce vendredi 6 août

Le communiqué :



La FAFPHR défend toujours tant les personnels hospitaliers que l’Offre de soins Publics à La Réunion où 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté !



Les motifs comme vous le verrez sont de plusieurs ordres. Mais celui dont on ne parle pas ou très peu dans les médias/réseaux , qui est passé presque inaperçu dans ce contexte multi-crises aux atteintes de toutes parts, et que l'on espère vraiment voir retoquer par le Conseil constitutionnel : graves atteintes à la liberté de tous d’accéder à l’hôpital public sans Pass sanitaire pour suivre les soins dits programmés.



Si la loi est promulguée, les usagers (comme on les appelle càd les patients tous les citoyens ayant besoin de soins en établissements), sans Pass sanitaire ne pourront accéder au service public hospitalier que par la porte des Urgences !



En plus de l’embolisation des urgences, des pertes d’activités donc de ressources financières pour l’hôpital public (en faveur de qui ?) , il y aura une discrimination flagrante absurde abjecte.



Même les usagers qui voudraient se faire vacciner prochainement ne pourront pas l’être pour le 9 août, notamment les gramouns isolés…



Si cette loi passe en l’état, dès le 9 août donc, même les médecins et personnels hospitaliers qui souhaiteraient accepter tous les usagers (pour des consultations sur temps public ou privé, actes radios,écho, prises de sang, dialyse, santé mentale …) ne pourront pas s’opposer à la loi sans engager leur responsabilité juridique, sans compter qu’il nous est revenu au syndicat des bruits sérieux depuis Paris , que les directives seraient de faire procéder à des contrôles stricts y compris si besoin par des vigiles à tous les accès possibles des sites notamment au CHU de La Réunion .