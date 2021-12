Communiqué Déploiement d’un réseau de cinq Points Conseil budget (PCB) à La Réunion



Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le déploiement des Points Conseil Budget est piloté par l'État, en collaboration avec l'IEDOM et avec le soutien de la CAF de La Réunion.

Depuis 2019, cinq Points Conseil Budget ont été labellisés par l’État à La Réunion.



Ces PCB sont portés par cinq opérateurs : la Caisse d’allocations familiales de La Réunion, le Centre communal d’action sociale de Saint-Louis, l’Association réunionnaise d’éducation populaire, la Croix-Rouge française et l’Association économie sociale et familiale Réunion.



Dans le cadre de l’appel à projets France Relance initié en avril 2021, à destination des associations de solidarité, l’association Économie sociale et familiale Réunion a été financée, afin de compléter son offre de services.

Le PCB mobile intitulé «Ek Budget Truck, PCB y bouge» permet ainsi d’accueillir depuis juillet 2021 la population dans les hauts et les « écarts du sud » (sur les communes de Saint-Pierre, Le Tampon, Petite-Ile, Saint-Joseph, Entre-Deux et Cilaos).



Ce dispositif figure parmi les mesures clés de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ce service est gratuit et labellisé par l’État.



Les structures d’accueil ouvertes à tous sont destinés à accompagner toute personne rencontrant des difficultés budgétaires et ayant besoin d'accompagnement (conseils, diagnostics, suivis…).

Le suivi y est anonyme et gratuit. L’objectif des Points Conseil Budget est également de prévenir le surendettement et de favoriser l’éducation budgétaire.



Au niveau national, 400 Points Conseil Budget sont désormais installés sur le territoire. 100 points supplémentaires devraient être être créés d’ici 2022.



