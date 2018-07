Déplacement mouvementé pour Hervé Morin hier après-midi

Hervé Morin est en déplacement à La Réunion sous la thématique du développement économique, des transports et de l’autonomie énergétique.Arrivé fin d’après-midi dans l’ouest, le président de la Région Normandie a continué sa visite vers la prison du Port où il a découvert le parc photovoltaïque qui produit de l’énergie pour 4000 foyers par an.Il a pu visiter l’entreprise Akuo Energy qui s’occupe de la production, la gestion et le stockage de l’électricité.Hervé Morin sera en déplacement aujourd'hui sur le chantier de la Nouvelle Route du Littoral.Le président des Régions était attendu à l’entrée de la prison par un groupe d’étudiants et de parents. Ces derniers sont excédés par la décision de la Région de retirer les aides aux étudiants des filières sanitaires et sociales désireux d’étudier en métropole. Ils ont profité de l’occasion pour l’interpeller.