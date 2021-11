Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Déplacement du Président du Département à Saint-Pierre : La Capitale du Sud signe son 2e Pacte de Solidarité Territoriale

Après Cilaos, Bras-Panon et Saint-Leu, c’est à Saint-Pierre que le Président du Département Cyrille Melchior, fortement attaché à la proximité avec les communes, s’est rendu ce lundi 15 novembre. Moment phare de la visite, la signature de la convention du Pacte de Solidarité Territoriale, deuxième génération (PST2), s’est déroulée à la mairie annexe de la Ligne-Paradis, rénovée dans le cadre du PST1. « Ce partenariat permet à la fois de contribuer au développement et au dynamisme des territoires, tout en tissant des liens étroits entre nos services et les services communaux, favorisant un travail collaboratif en intelligence et en clairvoyance. Trois ans après le lancement de ce dispositif, je me réjouis de voir que l’esprit du PST a été parfaitement respecté, à savoir : soutenir les territoires, contribuer à leur développement, à leur aménagement, et à la cohésion sociale de leur population » a déclaré Cyrille Melchior.



Le montant total du PST2 pour la Capitale du Sud est de 7,7 M€. Le volet Social (près d’1M€) portera sur le soutien au service de portage de repas à domicile, au permis de conduire social et au soutien au réseau de l’aide alimentaire. Le « Socle Commun », d’un montant de 4,67 M€, permettra à la commune et au CCAS de mener divers travaux d’investissement ; mise en lumière des sites : espace Napoléon, place du Comptoir du Sud, pont de la Rivière d’Abord, aménagement du centre bourg de Ravine-des-Cabris et du parcours de santé au Stade Casabona, achat de véhicules électrique, réhabilitation de l’école Jean- Paul-Sartre, aménagement de la cour de l’école Isnelle-Amelin, réhabilitation de la tribune du stade de Grands Bois, réhabilitation du terrain multisport de Mont-Vert-les-Hauts, réhabilitation de l’église de Pierrefonds et de celle de la Ravine-des-Cabris ou encore construction du Complexe sportif de la Ravine-des-Cabris. Enfin, pour l’investissement de la commune, 2M€ seront consacrés à la construction d’un complexe sportif à la Ravine-des-Cabris. Ces projets ont été détaillés par le maire Michel Fontaine, lors du déplacement du Président Cyrille Melchior. Ce dernier a signalé que : « Le PST2 encourage les initiatives locales qui intègrent des projets visant à la transition écologique et solidaire de notre territoire ».



Autre rendez-vous majeur, l’inauguration du Chemin Stéphane. « Cette route départementale 39 constitue un axe majeur de liaison entre la RD 28 - Ligne des Bambous - et la RD400 - ligne des 400 - sur la commune du Tampon » a signalé le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine, en présence de son homologue du Tampon, André Thien-Ah-Koon ; et de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel président du Sidelec, ainsi que des Vice-président(e)s du Département et des Conseillers départementaux du Sud, autour du Président Cyrille Melchior. « Avec un trafic de plus de 8 500 véhicules/jour sur ce secteur, les aménagements étaient fort attendus, rappelle le maire. Les cheminements piétons sont désormais sécurisés. Par ailleurs, ce tronçon de voirie d’environ 2300 m ne disposait pas de réseau d’assainissement des eaux pluviales, ce qui provoquait en cas de fortes pluies, des inondations sur la chaussée et chez les riverains, comme l’ont démontré les derniers événements cycloniques ». Les travaux du chemin Stéphane, d’un montant total de 9,17M€, ont été co-financés conjointement par le Département (52,75 %) et la Commune de Saint-Pierre (47,25 %).



Plan 1 million d’arbres pour La Réunion…

La Commune de Saint-Pierre, s’engage auprès du Département dans le plan 1 million d’arbres pour La Réunion. Lors de la visite d’un chantier ACI à Terre-Sainte, mis en œuvre par l’association Alizée du Cap, présidée par Moïse Lagarrigue depuis 1994, les élus ont planté avec des enfants de l’école Edith-Piaf, plusieurs espèces adaptées au milieu, dont un bois de Juda, un banian bord de mer et un bois de tension ou bois de fièvre. Cette association donne à des personnes la possibilité de s’insérer, de reprendre confiance en elles, particulièrement dans le domaine de l’agriculture.



Le volet social n’a pas été oublié : les élus ont visité une famille ayant bénéficié du dispositif d’amélioration de l’habitat à Basse-Terre.



La matinée de visite s’est achevée avec la présentation, sur le front de mer, d’un projet de développement de la place « Rotary Inner Wheel Rotaract ».











Dans la même rubrique : < > Le nouveau musée du sel fait peau neuve : Un parcours spectacle en 8 escales dans l’océan Indien Le Département à l’écoute des planteurs et vigilant sur l’avenir de la canne