Déplacement de la Présidente du Conseil Régional à Madagascar – Jour 3

Au troisième jour de sa visite à Madagascar, la Présidente de Région, Huguette Bello, a signé avec le gouverneur de la région Boeny, Moktar Andriatomanga, une déclaration d’intentions de coopération décentralisée qui vient concrétiser le nouvel élan que souhaite donner la collectivité régionale à sa stratégie de coopération régionale et de codéveloppement.



La Région Réunion est déjà particulièrement engagée dans cette région Boeny, qui se trouve au nord-ouest de Madagascar. Avec l’appui de la FICOL, de l’Agence Française de Développement, et en partenariat avec Régions de France, la Région Réunion soutient le projet de construction d’un lycée technique à Besely, porté par l’ONG "Écoles du Monde". "Nous sommes extrêmement fiers d’être partenaires de ce projet", a rappelé la Présidente Huguette Bello, "la jeunesse malgache a le droit à un avenir. Comme la nôtre et comme toutes les jeunesses du monde. L’éducation est la première des priorités. A la Réunion comme à Madagascar".



La Présidente Huguette Bello a également été reçue pour une réunion de travail au siège malgache de l’Organisation International de la Francophonie par son représentant dans l’océan Indien, l’Ambassadeur Léonard-Émile Ognimba. Ils ont tous les deux convenu de l’intérêt commun de la Région Réunion et de l’OIF de renforcer une coopération régionale qui contribue au développement d’une francophonie de proximité. Cette collaboration va nourrir de nouvelles opportunités de mobilité pour les jeunes Réunionnais dans les pays de la zone.



Enfin, la Présidente de Région a été accueillie à la Résidence de France pour une réception donnée en son honneur par l’Ambassadeur de France, Arnaud Guillois, qui avait également convié le Président du Sénat de Madagascar, de nombreux ministres malgaches, des gouverneurs et des membres de la communauté française et réunionnaise qui vivent à Antananarivo.



Dans son discours, la Présidente Huguette Bello a salué l’Ambassadeur de France pour la grande qualité du travail partenarial qui a débuté entre la Région Réunion et l’État Français sur ce sujet de la coopération régionale décentralisée qui porte des projets de développement au plus près des besoins des populations.



"Le message que je veux porter aujourd’hui c’est que, aux côtés de l’État Français, de l’Union Européenne et de l’OIF, et en toute cohérence, la Région Réunion prendra toute sa part dans la construction de notre communauté de destins indo-océanique, dans la mise en œuvre d’une politique de codéveloppement solidaire et durable. Vous pouvez compter sur nous pour être des partenaires fidèles et attentifs et, aussi, des partenaires exigeants", a notamment assuré la Présidente de Région, "je crois que nous avons trop longtemps tourné le dos à nos voisins. La coopération régionale est d’une certaine manière un moyen de réconcilier l’Histoire qui a fait de La Réunion un département français et une région européenne et la Géographie qui a fait émerger notre île dans l’océan Indien. Je le dis à tous les responsables politiques malgaches rencontrés au cours de cette visite : j’ai une infinie confiance dans l'avenir des relations entre nos îles parce qu'il existe à Madagascar comme à La Réunion un inestimable capital culturel et humain..."







