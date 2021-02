Dépistage : le mardi 16 février, sur le parking du Jardin Botanique à Colimaçons

la carte vitale,

Ce mardi 16 février, de 8h30 à 12h, sur le parking du Jardin Botanique de La Réunion à Colimaçons. Le dépistage de Covid-19 est gratuit et sans ordonnance et se fera par RT-PCR. Le test ne dure que quelques secondes et se fera sous la forme d’un prélèvement dans le nez. Les personnes sont informées des résultats par le laboratoire dans un délai de 48h (maximum).Il faudra se munir des pièces suivantes :Le port du masque est obligatoire (masques chirurgicaux ou les masques en tissu de catégorie 1).Pour en savoir plus cliquez ici : http://bit.ly/3abnYDI