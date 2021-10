A la Une . Dépistage du cancer du sein : Les artistes locaux mis au défi

Tous les deux ans, le centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC) envoie un courrier d’invitation personnalisé aux femmes âgées de 50 à 74 ans, à partir des fichiers transmis par les régimes d'assurance maladie. En effet, plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont grandes.Une Réunionnaise sur quatre est concernée par le dépistage organisé du cancer du sein. Pour les sensibiliser et les informer sur la prévention de ce cancer, l'action Défi D’Seins, menée par ASETIS (Association d’Éducation Thérapeutique et d’Intervention Sociale) & le CRCDC Réunion (Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers), lance un défi aux artistes amateurs et professionnels : illustrer une campagne de sensibilisation pour prévenir le cancer du sein.Une sélection d’œuvres réalisées en octobre 2020 à La Réunionest visible sur Internet et présentée dans les espaces d'accueil CGSS Réunion. On y trouve des informations pratiques telles que le mode d’emploi du dépistage organisé, des réponses aux questions pratiques notamment au sujet de la mammographie et les publications de l'Institut National du Cancer.Des témoignages de participantes qui raconte leur parcours contre la maladie sont à visionner ici Et pour plus d'informations, le site en cliquant ici.