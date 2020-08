A la Une . Dépistage du COVID-19 à La Réunion: En moyenne 1700 tests par jour

Depuis le 10 août, 1700 tests sont effectués par jour, selon l'agence régionale de santé; une augmentation de 450 tests quotidiens, ces derniers jours. Dans son communiqué, l'ARS donne les chiffres: Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 14:49 | Lu 396 fois

Suite aux interrogations apparues dans la presse sur le nombre de dépistages réalisés et le nombre de personnes positives à la COVID-19, l’Agence Régionale de Santé de La Réunion publie les données disponibles depuis le mois de mars.



Depuis le mois de mars, grâce au partenariat actif entre l’ARS et les laboratoires publics comme privés, les cibles pour l’île de La Réunion, qui avaient été indiquées par le ministère de la santé et des solidarités comme devant être atteintes dans le cadre de l’objectif national des 700000 tests par semaine sont présent atteintes, à savoir, 8700 tests par semaine ou encore 1250 par jour.Cette cible a même été sensiblement dépassée avec une moyenne de 1700 testspar jour depuis le 10 août dernier(cfchiffres détaillés présentés en annexe 1 et 2).



Ces résultats sont le fruit notamment :



- d’un grand nombre d’opérations de dépistage ciblé vers des cas contact, mais aussi et de plus en plus,à des opérations de dépistage populationnel réalisées à titre préventif, en partenariat avec plusieurs communes. A ce titre,du 15 juillet au 2 août), 8campagnes de dépistage ont été organisées dans 7 communes (soit 1602 personnes dépistées et 1 seul cas positif).

En outre, 9 opérations spécifiques ont été réalisées depuis le 13 août dernier,en concertationet partenariatavec la communede Saint-Denis,auxquelles se rajouteront pour les 5 jours à venir 4 nouvelles opérations d’envergure,suite à la mise en évidencedu plus groscluster actif en cours sur l’île.



- d’une augmentation continue de nombre de voyageurs dépistés à leur retouret qui atteint une moyenne journalière désormais de 700« tests à J+7 » par jour, suite notamment à la mise en place de trois plateformes de tests sans RDV dédiées aux voyageurs à Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Paul.



Cette politique active de prélèvement s’accompagne d’untaux de positivité actuellement chiffré à 1,8%. Ce taux est en progression régulière par rapport aux semaines précédentes, mais reste inférieur de plus de la moitié au seuil de vigilance national.

S’agissant spécifiquement du taux de positivité constaté sur les prélèvements effectués pour les voyageurs de retour dans le cadre du « test à J7 », le taux de positivité est très faible en se fixant à 0,33%.



Enfin, s’agissant du potentiel technique de réalisation des tests (capacité d’analyse des prélèvements), l’ARS impulse et facilite depuis le mois de mars le renforcement des capacités, en étroite collaboration avec le CHU et les laboratoires privés. La capacité d’analyse a ainsi été portée de 1450 tests par jour à plus de 2000 aujourd’hui. Cette augmentation résulte des efforts faits par les laboratoires pour développer leurs ressources et leur productivité mais aussi, du partenariat noué entre le CHU et le CIRAD, comme le CYROI.



L’ARS de La Réunion est à ce jour, dans l’attente, comme les autres régions et départements de France des solutions alternatives que le ministère de la santé pourra homologuer pour des tests toujours fiables mais plus rapides et simples d’utilisation que les RT PCR.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur