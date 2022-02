A la Une .. Dépenses des collectivités locales : Les frais de bouche excessifs du ministère des Outre-Mer épinglés

L’association Contribuables Associés vient de faire paraître le "Livre noir des gaspillages 2022". On y découvre une centaine de cas où les deniers publics sont jetés par la fenêtre. Le cabinet d'Annick Girardin y figure en bonne place. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 10:55





On commence bien sûr par le ministère des Outre-Mer et le cabinet d'Annick Girardin entre 2017 et 2020. Ce sont les frais de bouche qui sont épinglés. En effet, pour assurer l’alimentation d’une équipe de 10 puis 15 conseillers sur cette période, 726.599 euros auront été dépensés en frais de bouche, soit 15.800 euros par mois en moyenne.



Le président de la Cour des comptes



Des litres d'urine dans l'espace public



Autre histoire à dormir debout relatée par le journal Le Parisien, ces toilettes solaires sensées être écologiques, installées en 2020 dans le Nord de Paris. Le projet prévoyait une pompe à énergie solaire qui devait récupérer l'urine afin de la transformer en engrais. Une belle idée qui a couté 40.000 euros mais qui n'a jamais pu fonctionner. La faute au platane sous lequel les urinoirs avaient été installés qui cachaient le soleil. Les litres d'urine se sont finalement déversées dans l'espace public.



Hôtels, taxi, notes de frais salées, l'ex-directeur de l'opéra de Lyon ne s'est rien refusé



Autre exemple développé dans l'ouvrage, celui concernant Serge Dorny, ancien directeur de l'Opéra de Lyon financé à 78% par des fonds publics. Le Belge devenu directeur de l'opéra de Munich émargeait à 291.000 euros annuel brut. Il passait 70% de son temps logé dans des hôtels étoilés et se déplaçait essentiellement en taxi alors qu'il disposait d'une voiture de fonction, laissant une note de 4.000 euros de courses. Sans compter les notes de frais comprises de l'ordre de 8.000 euros chaque mois.

L'Etat et les collectivités locales qui siégeaient au conseil d’administration de l'Opéra de Lyon ont tout validé sans tiquer, précise Le Livre noir.



Un projet expérimental à 5 millions d'euros



Citons enfin cette voie de covoiturage payée avant d'être finalement abandonnée. Sur l’A15, entre Franconville (Val-d’Oise) et Gennevilliers (Hauts-de-Seine), le projet a suscité une levée de boucliers de la part des utilisateurs qui a convaincu les détenteurs de le laisser tomber. Sauf qu'une avance avait été faite dès octobre 2021. Le projet, resté au stade expérimental, a couté 5 millions d'euros pour rien.



