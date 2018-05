Départs à la retraite non remplacés : Le fonctionnement des prisons en péril selon FO-Pénitentiaire

Des départs à la retraite non remplacés au sein des établissements pénitentiaires. Le syndicat FO (Force ouvrière) tire une fois de plus la sonnette d'alarme.



Le syndicat indique avoir signalé depuis deux ans à l'administration centrale à Paris "qu'il allait y avoir une grosse vague de départs à la retraite à La Réunion due à la fin de l'ITR (indemnité temporaire de retraite)". De nombreux agents pouvant partir à la retraite ont en effet décidé de faire valoir leur droit. Résultat, les effectifs diminuent. Une situation qui met en péril le fonctionnement des prisons, selon le syndicat. "C'est vraiment une situation de crise que n'a jamais connu La Réunion", explique Christian Noël secrétaire régional FO-Pénitentiaire.



La prison la plus impactée à La Réunion est la prison du Port où une vingtaine de départs à la retraite ont été enregistrés l'année dernière. Seule une dizaine de poste a été remplacée par l'administration, poursuit le syndicat. Au Port, 25 surveillants partiront à la retraite cette année.



Au 1er janvier 2019, sur les trois établissements de La Réunion, 45 agents de moins viendront accentuer le manque d'effectif. Le syndicat a demandé à l'administration un étalement des remplacements des départs en retraite. Une demande qui n'a pas encore trouvé de réponse.



S'il est toujours dans la négociation, le syndicat FO indique qu'un préavis de grève et un mouvement ne sont pas à exclure en cas d'absence de retour positif de l'administration. Un courrier sera par ailleurs adressé à la ministre de la Justice et aux différents interlocuteurs impliqués dans le dossier. Le syndicat appelle d'ores et déjà au soutien des députés de La Réunion.