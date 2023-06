Communiqué Départementales de 2021 : "Je demande une enquête approfondie sur la fraude électorale à Saint-Pierre"

Pour donner suite aux récentes révélations concernant la fraude électorale présumée lors des élections départementales de 2021, le candidat sur le canton-1 de Saint-Pierre, Sharif Bemat tient à exprimer sa préoccupation et demande une enquête approfondie sur cette affaire. Par La rédaction - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 07:57

Le communiqué :



Il est essentiel que toute la lumière soit faite sur cette affaire afin de préserver l'intégrité de notre processus démocratique. La fraude électorale mine la confiance des citoyens dans le système électoral et compromet les fondements même de notre démocratie.



En tant que candidat qui a participé activement à aux élections départementales et législatives à Saint-Pierre, je soutiens pleinement les actions des autorités compétentes pour enquêter sur ces allégations de fraude électorale. Il appelle à une investigation rigoureuse et transparente, permettant d'identifier les responsables et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que de telles infractions ne se reproduisent plus à l'avenir.



Il est de notre devoir collectif de protéger l'intégrité des élections et de veiller à ce que chaque vote compte. La confiance des citoyens dans notre système démocratique est essentielle, et il est impératif que des actions concrètes soient entreprises pour rétablir cette confiance.



J’encourage également toutes les citoyennes et tous les citoyens concernés à coopérer pleinement avec les autorités dans le cadre de cette enquête.



La préservation de l'intégrité électorale est un enjeu fondamental pour notre sociét