Département et CIVIS font le "grand ménage" pour lutter contre le "fléau" de la dengue

Département et CIVIS veulent donner un grand coup de balai en agissant contre la circulation de la Dengue dans le Sud. 750.000 euros sont fléchés pour lutter contre les dépôts sauvages ou encore collecter les véhicules hors d’usage, de potentiels gites larvaires. Un partenariat a été signé ce mardi entre Michel Fontaine et Cyrille Melchior alors que la question du traitement des déchets fait désormais l’unanimité. Par PB - Publié le Mardi 8 Décembre 2020 à 19:35 | Lu 176 fois





Dans le cadre du pacte de solidarité de lutte anti-vectorielle, Département, intercommunalités et communes ont décidé de s’associer pour un montant de 7,5 millions d’euros. Ce mardi, la CIVIS a été la première collectivité à s’engager.



Une dose de répression contre les "makotes"



750.000 euros (80% de financement Département et le reste sur les fonds propres de la CIVIS) vont être employés à la collecte des dépôts sauvages, l’embellissement des zones nettoyées par la plantation d’espèces endémiques notamment, le soutien aux actions de répression mais aussi à la collecte et au traitement des véhicules hors d’usage.



Un "grand ménage" du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 dont se félicite le président du Département, Cyrille Melchior, alors que la CIVIS fait "un effort pour accueillir la moitié des déchets de l’île". "L’outil multifilière commence par ce qu’on est en train de faire ici : le tri", approuve Michel Fontaine, également président d’Ileva. Vendredi dernier, les présidents d’EPCI, le Département, la Région et les deux syndicats de traitement des déchets se sont réunis afin d’envisager la création d’une seule unité de valorisation énergétique à Pierrefonds.

Un "outil largement plébiscité par la population", s’en félicite Michel Fontaine à la lecture des premiers résultats de l’enquête publique close depuis le 27 novembre. Quant à "l’explosion de la TGAP" (taxe générale sur les activités polluantes dont l’enfouissement des déchets fait partie), "La Réunion ne fait pas figure de mauvaise élève", assure Michel Fontaine.



