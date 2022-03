Voir les Replays de l'émission :

Le Département aux côtés des Réunionnais

Rediffusion le mercredi aux environs de 11h10.Chaque semaine, Maroni et Alexandre vont à la rencontre des Réunionnais quelle que soit la génération pour voir et comprendre comment se déclinent les actions d’accompagnement du Conseil Départemental de La Réunion.Leur mission ? Constater, suivre et partager au grand public ce qui est fait ou sera fait pour les Réunionnais grâce aux dispositifs mis en place par les services départementaux.