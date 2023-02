Département de La Réunion 974 : Téléchargez l’application mobile et restez connectés !

L'Application Mobile du Département de La Réunion

" Département de La Réunion 974 "

Retrouvez :



Téléchargez l’application et restez connectés !

les dispositifs d’aides (pour les jeunes, les familles, les séniors, les agriculteurs, ...) ; // les dernières actualités et événements ; nos notifications push // les démarches en ligne (Net Bourses, Demandes de subventions culture et sport, Marchés publics, Budget d'Initiative citoyenne BIC...) ; // les numéros utiles pour se rapprocher des services du Département (les Territoires d'Action Sociale et les Maisons Départementales, les PMI,...) ; // les liens vers les réseaux sociaux de la Collectivité ; // les offres d’emploi...