Département : Reprise d’activité progressive en toute sécurité

Suite à la levée de l’alerte rouge et des reconnaissances menées hier, les services des routes du Département sont à pied d’œuvre pour permettre une remise en état et une réouverture du réseau routier départemental.



Concernant les collèges, les agents départementaux mettent tout en oeuvre pour une reprise d’activité et accueillir les collégiens lundi.



« Je remercie et félicite nos services pour leur engagement dans ce moment difficile. Mobilisés, le service des routes a pu effectuer les reconnaissances nécessaires pour identifier les points sensibles malgré les conditions très dégradées. Permettre une remise en état et une réouverture du réseau routier départemental, dès la levée de l’alerte rouge, est essentiel. Je n’oublie pas les équipes du SDIS qui ont réalisé un travail remarquable avec une pensée particulière pour le sapeur-pompier électrisé, heureusement sans gravité. J’apporte mon soutien aux Réunionnais. La prudence reste toujours de mise » déclare le Président Cyrille Melchior.