Département : Rémy Lagourgue rejoint la majorité de Cyrille Melchior

Rémy Lagourgue, le conseiller général de Sainte-Marie, a rencontré cet après-midi le nouveau président du Département, Cyrille Melchior.



Ce dernier lui a proposé de prendre un des deux postes de vice-présidents laissés vacants et de récupérer les délégations qu'il avait déjà sous l'ancienne mandature de Nassimah Dindar, à savoir la valorisation du patrimoine.



Si Rémy Lagourgue a refusé le poste de vice-président, il a par contre accepté d'intégrer la nouvelle majorité et de conserver ses délégations.



"A un moment donné, il faut savoir abandonner les postures politiques et penser à l'intérêt des Réunionnais et des électeurs de mon canton", nous a déclaré Rémy Lagourgue. "Je m'étais engagé derrière un candidat, nous n'avons pas réussi à le faire élire et j'avais à coeur de poursuivre l'action que j'avais entreprise".



Il y a deux ans, quand Rémy Lagourgue avait pris ses fonctions, les services du Département étaient dans l'impossibilité de fournir une liste exacte du patrimoine bâti de la collectivité. Deux ans après, on sait maintenant qu'il comporte 356 bâtiments que la collectivité a commencé à valoriser.



Le golf de l'Etang-Salé va être totalement réaménagé et développé, le "quadrilatère Rontonay" sur lequel trône l'ancien siège du conseil général, rue Rontonay en face de Bourbon Voyages, va voir l'installation d'un hôtel Hilton de 4*. Le bâtiment historique va être sauvegardé et il est prévu une importante extension avec piscine, restaurant, parking, etc...



Cyrille Melchior conforte sa majorité



Quand on évoque son bilan, Rémy Lagourgue cite encore la valorisation du musée de Villèle, la sécurisation des collèges ou encore la réhabilitation du site du Lazaret à la Grande Chaloupe.



L'élu de Sainte-Marie souhaite maintenant s'attaquer au problème du foncier non bâti du Département et l'ouvrir aux communes, aux intercommunalités ainsi qu'aux privés, afin de mettre en place les outils d'un développement économique, créateur d'emplois.



Avec ce ralliement, Cyrille Melchior conforte sa majorité qui ne tenait jusque là qu'à une seule voix (26 voix contre 24). Il aurait suffi qu'un seul de ses élus fasse défection et il se retrouvait à égalité de voix. Avec le renfort de Rémy Lagourgue, il peut envisager l'avenir plus sereinement.