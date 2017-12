Département : Le remplaçant de Nassimah Dindar désigné le 18 décembre

L'information est encore officieuse mais plusieurs sources nous l'ont confirmée : l'élection pour la présidence du Conseil départemental devrait se dérouler le lundi 18 décembre prochain.



C'est vendredi dernier que le Conseil constitutionnel a validé l'élection de Nassimah Dindar comme sénatrice. A compter de cette date, elle avait un mois pour démissionner de son poste de président et les services du Département avaient encore un mois pour convoquer l'élection de son successeur.



Manifestement, autant Nassimah Dindar que l'administration du Département ont décidé d'accélérer le processus, sans doute pour éviter que l'élection ne survienne en pleines fêtes de fin d'année ou, pire encore, pendant les vacances scolaires où on sait que plusieurs élus seraient absents.



Les délais ont donc été raccourcis au maximum et les convocations, qui devaient statutairement être envoyées 15 jours avant l'élection, ont manifestement déjà été postées.



D'autres candidats peuvent encore se manifester, mais l'élection devrait se jouer entre Jean-Claude Lacouture et Cyril Melchior.



Le maire de l'Etang-Salé est donné favori. Il est soutenu par Didier Robert et les élus de son groupe, tandis que Cyrille Melchior peut compter sur le soutien de Nassimah Dindar, Michel Fontaine et Thierry Robert.



Selon les derniers pointages, Jean-Claude Lacouture peut compter sur 26 ou 27 voix minimum, alors que la majorité est fixée à 25. Mais on sait qu'en matière d'élections, rien n'est jamais joué d'avance et souvent la décision ne se fait que dans les dernières heures, et parfois même les dernières minutes avant le scrutin.



A noter que Nassimah Dindar, si elle a démissionné en tant que présidente du Conseil départemental, restera simple conseillère générale. Elle pourra donc participer au scrutin du 18 décembre prochain.