Département : Le Président Cyrille Melchior rencontre une délégation de la filière de production de fruits et légumes

Cyrille Melchior, Président du Département, accompagné du Conseiller départemental, Bruno Robert, a reçu ce matin une délégation des représentants de la filière de production de fruits et légumes, venue alerter sur l'augmentation sans précédent du prix des intrants qui fragilise fortement les exploitations, comme celle de l'ananas ou de cultures sous serres.



Avec le Vice-président Serge Hoareau, le Président a notamment réaffirmé le soutien de la Collectivité aux producteurs de fruits et légumes qui assurent près de 70% des besoins en frais, des réunionnaises et des réunionnais, et contribuent donc de façon essentielle à la sécurité alimentaire du territoire. Comme il l’a rappelé « A l'heure où le Département lance la marque 100% La Réunion, il est indispensable de préserver notre production locale".



Ce soutien se traduira par la mise en place à court terme, d'un plan de relance sur deux ans qui sera établi en collaboration avec les professionnels « Ce plan comprendra les mesures jugées prioritaires pour atténuer l'impact de l'augmentation des coûts de production, comme l'engrais. Une enveloppe prévisionnelle de 3 M€ est d'ores et déjà envisagée à cet effet » a précisé Cyrille Melchior.



De façon complémentaire, le Président du Département a également rappelé tout l'engagement de la Collectivité à soutenir la filière au travers d'achats de fruits et légumes frais pour des opérations de "paniers solidaires ».