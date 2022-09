A la Une . Département : La grève maintenue à l'issue de la réunion de négociation

Alors que la mobilisation des agents du Département ne faiblit pas, la réunion de cet après-midi n'a pas réussi à débloquer la situation, malgré des avancées. Les grévistes attendent un engagement écrit du président Cyrille Melchior pour reprendre le travail. Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 17:49

Après deux heures de réunion avec un élu, les syndicats à l'origine de la mobilisation ne sont toujours pas satisfaits, même si des avancées ont été faites. Le Département s'est engagé à produire rapidement un ordre du jour sur toutes les revendications émises par les représentants syndicaux.



"C'est une avancée, mais nous ne sommes encore satisfaits, voilà pourquoi le mouvement est maintenu pour l'instant. Le dialogue social est présent donc c'est un point de satisfaction, mais maintenant nous attendons du concret. Nous voulons un document signé", explique Patricia Kichenaman-Doxiville, secrétaire déléguée de la SAFPTR.



Parmi les avancées, l'intersyndicale s'est mise d'accord avec le Département pour mettre en place un "groupe de travail, où les revendications seront examinées sur le court, moyen et long terme", poursuit la syndicaliste. Sur les demandes qui devraient rapidement être mises en place, l'application des revalorisations salariales liées au Ségur et de la loi Taquet (pour les assistantes familiales) devrait être respectée. "C'est la loi, nuance Patricia Kichenaman-Doxiville, ils attendent la publication au JO pour qu'elle soit appliquée". Une étude a été commandé à un cabinet de conseil et ses conclusions devraient être prochainement connues.

Un courrier du président à tous les agents



Si ces progrès donnent de l'espoir aux agents mobilisés, rien n'est encore vraiment concret, au grand dam des syndicats. "Pour l'instant, on est que dans la parole, rien n'est encore ratifié. Voilà pourquoi nous demandons un courrier de principe du président à destination de tous les agents", explique Patricia Kichenaman-Doxiville.



"On ne peut pas se permettre d'arrêter maintenant, trop de personnes se sont mobilisées, et d'autres qui ne pouvaient pas en attendent beaucoup", rapporte la syndicaliste. Pour l'instant aucune autre réunion n'est prévue avec la direction dans les prochains jours.