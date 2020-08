Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Département-INSEE-ARS : Présentation de la nouvelle étude, une projection des personnes âgées en perte d’autonomie à l'horizon 2050 à La Réunion ​Marie-Paule Balaya, Vice-présidente du Département, déléguée aux personnes âgées et personnes en situation de handicap participait jeudi 27 août aux côtés de Aurélien Daubaire, Directeur inter-régional de l’INSEE Réunion-Mayotte et du docteur Martine Servat, directrice de l’animation territoriale et parcours de santé à l’ARS-OI (Agence Régionale de Santé océan Indien), à la présentation de la nouvelle étude, une projection des personnes âgées en perte d’autonomie à l'horizon 2050 à La Réunion.

Trois fois plus de séniors en perte d'autonomie à l'horizon 2050 à La Réunion



Les seniors en perte d’autonomie vivraient toujours très majoritairement à domicile. Le nombre de seniors en perte d’autonomie sévère doublerait mais leur part diminuerait. À l’horizon 2030, 3 800 emplois supplémentaires seraient nécessaires, dont 3 200 pour accompagner les seniors à domicile et 600 pour aider ceux en institution, un enjeu très important compte tenu du taux de chômage sur l’île.



Un défi pour le Département, chef de file des actions à destination des séniors



Comme l’a précisé Marie-Paule Balaya, le Département met déjà en place des actions pour les années à venir : « La Collectivité a impulsé la création des Maisons d’Accueillants Familiaux (MAF) et près de 200 places en accueil familial sont encore disponibles ». La Collectivité a également lancé la création d’un CFA Services d’Aides à la Personne, première pierre de la phase opérationnelle du Plan Séniors, dont la vocation est d’organiser la filière métiers des SAP. La création de ce CFA complète l’offre de formation existante et permet la mise en œuvre d’actions de formation en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du RSA, la formation et de la professionnalisation des aidants familiaux, la mobilisation des acteurs Réunionnais de la formation.



Si les tendances démographiques récentes se prolongeaient, et si l’état de santé de la population continuait de s’améliorer, 65 100 seniors seraient en perte d’autonomie en 2050 à La Réunion. Ce serait donc trois fois plus qu’en 2015. La part des seniors en perte d’autonomie s’élèverait alors à 22,5 %, soit une hausse de 3,9 points entre 2015 et 2050. Cette hausse serait plus forte qu’en métropole (+ 1 point) où le vieillissement serait moins marqué.



Deux fois plus de seniors en perte d’autonomie sévère



À l’horizon 2050, le nombre de seniors en perte d’autonomie sévère doublerait, pour atteindre 12 200 personnes. Mais comme dans le même temps, le nombre de seniors en perte d’autonomie modérée croîtrait plus vite, la part des seniors en perte d’autonomie sévère baisserait, tout comme en métropole.



Des seniors en perte d’autonomie toujours très majoritairement à domicile



À l’horizon 2050, sous l’hypothèse d’une augmentation du nombre de places en institution proportionnelle à la population en perte d’autonomie, 3 600 seniors en perte d’autonomie vivraient en institution et 61 500 à domicile. De fait, 2 200 nouvelles places en institution seraient alors nécessaires entre 2015 et 2050 (60 places par an). Les trois quarts des seniors en perte d’autonomie vivant à domicile seraient âgés de plus de 75 ans.



3 800 nouveaux emplois nécessaires à l’horizon 2030



En 2030, l’équivalent de 9 600 professionnels en équivalent temps plein (ETP) seraient nécessaires pour accompagner les 40 500 seniors en perte d’autonomie, sous l’hypothèse du maintien des taux d’encadrement nationaux observés en 2015. Le besoin en emplois à cet horizon serait de 3 800 ETP supplémentaires par rapport à 2015.





