Département/FDGDON : La résistance s’organise contre les mouches des fruits

Par N.P - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 10:23





A cette occasion, tous les moyens de lutte biologique mis en place dans les cultures depuis 2019 ont été présentés. En plus des pièges de surveillance méthyl eugénol, utilisant l’attractif sexuel pour les mâles (phéromone) ; des attractifs alimentaires comme la levure alimentaire attirant les mâles et les femelles ou encore l’application du bio-contrôle, c’est surtout l’utilisation d’augmentorium qui a fait l’objet de toutes les attentions hier à Petite-Île. Les explications de Thierry Hoareau, président de la FDGDON : « Un augmentorium est une structure fermée dans laquelle on dépose les fruits infestés, ramassés au champ. Les nouvelles mouches qui émergent sont emprisonnées et vont mourir dans la structure, tandis que les micro-guêpes parasitoïdes qui tuent les larves et les mouches peuvent aller et venir, à travers un filet à la maille adaptée. D’où le nom de cet outil qui favorise l’augmentation de la population de parasitoïdes. Il n’est pas doté de fond pour permettre au jus des déchets, de décanter dans le sol. Lorsque l’augmentorium est plein, on le laisse 15 à 20 jours au soleil et son contenu peut être utilisé comme compost ».



Ayant pris part activement à une démonstration de l’installation du nouvel augmentarium dans le verger du couple d’agriculteurs Petite-Ilois, le 1er Vice-président du Département délégué à l’Agriculture, Serge Hoareau a précisé qu’en partenariat avec la FDGDON, « Le Conseil départemental a décidé de lancer l’expérimentation d’un atelier chantier d’insertion (ACI) pour la fabrication d’augmentoriums à destination, aussi bien des professionnels que des particuliers. Pour qu’elle soit efficace, la lutte doit être collective ». Les 2 modèles présentés à Petite-Île sont fabriqués dans le cadre de l’ACI (7 personnes) mené par l’association ADASE, sélectionnée suite à un appel à projets. Pour Serge Hoareau, « À travers ce projet, le Département allie sa compétence agricole à sa compétence sociale ».



Commandez votre augmentorium !

Le modèle d’augmentorium d’une capacité de 1m3, réservé aux agriculteurs, coûtera 158€, au lieu de 358€ (coût de fabrication), grâce à une aide du Département (200€).

Pour sa part, le modèle « poubelle » de 80 litres est destiné à tout public. Son coût de fabrication est de 42€, mais grâce à une aide départementale (27€), son prix au consommateur est de 15€. Le concours financier du Département sur cette opération, s’élève à 100 000 €.



