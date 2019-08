Département: Deux nouveaux aménagements routiers inaugurés au Tampon

Le Conseil départemental participe à l'organisation du territoire à travers son réseau routier qui dessert notamment les écarts et les Hauts de l'île. Il a en responsabilité 720 km de routes départementales dont plus de 400 km se trouvent en montagne, 400 ouvrages d'art, 2 tunnels ferrés et 182 radiers submersibles.



Ce samedi 24 août, Cyrille Melchior, le Président du Département, s'est rendu au Tampon pour inaugurer avec le maire de la commune André Thien Ah Koon, deux aménagements routiers sur la RD27 et la RD 70. Les deux chantiers réalisés sur la route de Bois Court et au chemin neuf concernent la suppression de radiers pour l'une et la réalisation de trottoirs et la canalisation des eaux pluviales, pour l'autre.



6 ouvrages d'art pour supprimer des radiers sur la route de Bois Court



La question des radiers pose une véritable problématique de circulation sur l'île en cas de fortes pluies. 156 radiers sur 192 demeurent submersibles. Aussi, la Collectivité a engagé 21 M€ pour la suppression prioritaire de 62 d'entre eux, d'ici à 2021.



Les ouvrages réalisés sur la route de Bois court font partie du Plan radier, engagé par le Département. D'une longueur de 4km, cet itinéraire dessert deux bourgs ainsi que le site touristique très fréquenté de l'horloge hydraulique avec le point de vue sur Grand Bassin.



Les aménagements réalisés ont permis de supprimer les problèmes d'inondation et d'enclavement de la population et d'anticiper la création d'une voie de 2,80 mètres de largeur séparée de la chaussée dédiée à la circulation des piétons et des vélos. Le projet comprend la construction de six ouvrages adaptés sur les ravines Bras d'Antoine, la Gale, Fortier et Trois bras de la Pente Bigot. Ce samedi 24 août, trois ouvrages ont été inaugurés. Ceux de la Pente Bigot seront livrés en novembre de cette année. Le coût total de ces aménagements s'élève à près de 3M€ dont 970 000€ du Département.



"L'inauguration de ces aménagements traduit l'engagement fort de la Collectivité de contribuer au développement de la commune et au bien être de ses habitants. En partenariat avec la ville, des investissements importants ont été consentis afin d'aménager cet axe et celui sur lequel nous nous rendrons tout à l'heure, le chemin neuf, qui permettent le déplacement sécurisé des piétons et facilitent l'écoulement des eaux pluviales. Les travaux sur ces deux axes figuraient parmi les points noirs majeurs de l'île", a déclaré Cyrille Melchior.



RD 27 dit Chemin neuf : trottoirs, arrêts bus et renforcement de la chaussée pour un meilleur écoulement des eaux pluviales



Les riverains de la RD27 rencontraient régulièrement des problèmes d'inondation et la circulation piétonne n'était pas sécurisée.



Les travaux ont ainsi consisté à créer un aménagement avec des trottoirs de part et d'autre de la voie pour sécuriser le déplacement des piétons et à canaliser les eaux pluviales grâce à des buses situées sous les trottoirs. Ce nouvel axe dispose également d'accotements et de places de stationnement, de fourreaux pour l'éclairage public et d'arrêts bus. Le coût total des travaux s'élève à près de 1,2 M€ dont plus de 85% portés par le Département.