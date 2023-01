Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Département / CCIR : Une déclaration d’intention pour renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA créateurs d’activité

Le Président du Département, Cyrille Melchior, a reçu Alain DiCrescenzo Président de la CCI France, en séjour sur l’île pour quelques jours, ce mardi 31 janvier.



La rencontre organisée en présence de Pierrick Robert, Président de la CCI Réunion, a donné lieu à la signature d’une déclaration d’intention commune aux présidents des deux institutions, qui œuvrent à l’insertion par l’activité économique des publics demandeurs d’emploi.



Cyrille Melchior a salué la visite du Président de CCI France à La Réunion « une démarche importante pour notre île car venir à la rencontre des principaux acteurs est essentiel pour appréhender les problèmes mais également pour se rendre compte de la compétitivité des entreprises réunionnaises et de la qualité des projets du territoire. Pour le Département, cette rencontre nous permettra de le sensibiliser sur la mise en place de nos dispositifs innovants, de renforcer nos échanges et ainsi de mieux cibler nos attentes ».



La création d’activité à La Réunion représente un levier important d’insertion par l’activité économique des publics demandeurs d’emploi et notamment des bénéficiaires du Revenu de Solidarité active.



« La macro économie n’existe plus » a précisé le Président Di Crescenzo ajoutant « je suis un homme de micro-économie et il faut intégrer ces micro économies de territoires, les dynamiser, les accélérer et c’est leur somme qui fait la grandeur et la force de l’économie d’un pays. Cette signature vient concrétiser des partenariats très importants. Ce territoire a une capacité, des femmes et des hommes qui veulent travailler ensemble, et des projets. Cette convention sanctionne l’acte de projets sur un domaine qui est extraordinaire, celui de l’insertion, parce qu’un pays qui avance est un pays qui insère et vous allez utiliser les talents pour le bonheur de tout le monde ».



Le Département, chef de file de l’insertion, a mis en place, entre autres dispositifs, le R+ (l’allocation d’insertion et de retour à l’emploi) qui a permis à ce jour à plus de 7000 personnes de retrouver la voie de l’insertion.



« Cette allocation d’insertion et de retour à l’emploi (R+) apporte un soutien pertinent aux travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA, tant en termes financiers que sur le plan de l’accompagnement technique. Elle contribue également à faciliter le recrutement de bénéficiaires du RSA par les entreprises, particulièrement dans les métiers en tension tels que le secteur des services à la personne. Dans le cadre du Programme départemental d’insertion 2022-2024, nous ambitionnons d’amplifier le déploiement du R+ et l’accompagnement de nos publics, à travers la création d’entreprise notamment. Sur ce volet, nous voulons accroître notre intervention en lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion », ajoute le Président du Département.



Le Président Pierrick Robert s’est dit très honoré de signer cet acte d’engagement avec de belles perspectives pour l’insertion professionnelle « La CCI Réunion travaille déjà avec le Département mais aujourd’hui nous allons pouvoir démultiplier des actions ensemble afin de mettre en avant les besoins de notre territoire et ceux de la population. Ce partenariat va directement en faveur de l’économie réunionnaise et de la population ».



La déclaration d’intention prévoit ainsi que les deux instances entendent renforcer leur coopération en faveur de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA créateurs d’activité, avant le démarrage de l’activité, pour le préparer au mieux, et dans les trois premières années du développement de l’entreprise, pour garantir sa pérennité.



Il est également prévu une amplification des actions en faveur de la promotion et du déploiement du R+ et du Contrat initiative emploi (CIE) dont l’association constitue une passerelle renforcée pour l’emploi des bénéficiaires du RSA dans les entreprises, et une réponse aux besoins de recrutement dans les métiers en tension.



Enfin, le partenariat prévoit des engagements réciproques pour le développement, la structuration et la professionnalisation du secteur des services à la personne, notamment dans le cadre du déploiement des activités de l’Institut Réunionnais des Services de Proximité, IRSPEP OI, CFA des services à la personne.



« Le pacte territorial pour l’insertion 2022-2024 qui décline la mise en œuvre opérationnelle du programme départementale d’insertion mobilise des moyens financiers nouveaux, notamment dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Aussi, je suis très satisfait de ce partenariat et confiant quant à ses retombées pour l’insertion des demandeurs d’emplois » conclut Cyrille Melchior.





