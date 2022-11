Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Département/CBO Territoria - Un Partenariat Public/Privé à plein régime pour tendre vers la souveraineté alimentaire

Ce 2 novembre, le Président du Département a visité de 4 exploitations agricoles situées dans la zone de l’Antenne 4 de l’Irrigation du Littoral Ouest. « C’est l’occasion de constater la pertinence de notre politique d’aménagement du territoire, notamment dans le domaine de l’irrigation et du développement agricole » a indiqué Cyrille Melchior qui a salué l’investissement et l’engagement de CBo Territoria, en charge de l’aménagement et du développement de la zone. « À La Réunion, le partenariat public privé est valable dans le domaine de l’agriculture. Les initiatives menées ici illustrent qu’il y a une capacité de création et d’innovation sur notre territoire. La zone est aride, les conditions sont rudes mais nos agriculteurs ont cette capacité de surmonter les difficultés et de fournir des produits de qualité ».



Entouré de plusieurs élus - dont le premier Vice-président du Département Serge Hoareau, délégué à l’Agriculture, Jean-François Nativel, Eglantine Victorine et Bruno Robert - le président du Département a rendu hommage aux initiateurs du projet d’irrigation de l’Ouest avec l’eau captée dans l’Est, et opérationnel depuis 1999. « Nos prédécesseurs ont su anticiper la nécessité d’un aménagement équilibré du territoire. Dès lors, la micro-région a connu un développement agricole important, soutenu par notre Collectivité au titre de ses compétences, que ce soit pour l’aide à l’installation et l’équipement d’agriculteurs ou le soutien aux productions, cela, avec le concours des propriétaires fonciers tels que CBo, au niveau de l’antenne 4 ».



Eric Wuillai, le Président Directeur Général de CBo Territoria, a mis l’accent sur la diversification agricole qui gagne du terrain sur l’antenne 4. Suivant les données chiffrées figurant sur des panneaux relatifs aux MOS (Modes d’Occupation du sol), la culture de la canne à sucre a baissé de 278 ha en 2011 à 123 ha en 2022. Tandis que les vergers sont passés de 22 ha en 2014 à 200 ha en 2022. Quant aux terres en friche, selon les précisions d’Eric Wuillai, « elles étaient à 500 ha en 2017, aujourd’hui on en est à 260 ha et en 2025, on sera à zéro ». La visite des 4 exploitations agricoles, ce 2 novembre - sites de production de melons, d’ananas, de mangue, de fruits de la passion et de vigne - a permis de valoriser l’intervention particulière du Département sur ce secteur, à travers notamment la mise en place de l’irrigation et le financement de travaux d’aménagements fonciers.



« Sur les sites que nous visitons ce jour, c’est plus d’1,3 M€ qui sont, de nouveau, investis par CBo pour offrir à nos agriculteurs les conditions propices au développement de leurs productions, avec l’appui du fond européen FEADER et une contribution du Département de 300 000 €. Le projet porté par CBo converge avec le plan départemental AgriPéi qui consacre l’antenne 4 comme un espace majeur de diversification agricole » a précisé Cyrille Melchior qui n’a pas manqué de saluer « la volonté et le courage du jeune Quentin Souche, âgé de 26 ans, nouvellement installé pour conduire une unité de maraichage hydroponique sous-serres à l’Etang-Salé. « La souveraineté alimentaire passe aussi par la transition générationnelle ».







Dans la même rubrique : < > Trophées des Services à la Personne - Une valorisation essentielle pour le Conseil départemental Cyrille Melchior félicite Sam Poullain et Alice Lemoigne